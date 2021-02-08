«Саратовскому борцу за правду предлагают поубавить активность»

К нему нет серьезных претензий — так Геннадий Зюганов прокомментировал задержание в Саратове местного оппозиционного депутата-коммуниста Николая Бондаренко. Он был доставлен в отдел полиции за участие в несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального. Бондаренко получил широкую известность после того, как месяц пытался прожить на социальное пособие в 3,5 тыс. руб. Сейчас он собрался на думские выборы. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что центр проводит профилактику протестных настроений на местах.

Некогда тихий Саратов, воспетый классиком русской литературы как символ провинциальной глуши, ныне стал обращать на себя внимание нешуточной политической активностью. И в этом есть немалая заслуга депутата Саратовской областной думы 35-летнего Николая Николаевича Бондаренко. Пока что язык не поворачивается назвать его местным Навальным. Тем не менее, молодой парламентарий активно критикует систему, используя при этом современные средства коммуникации, в частности, ведет собственный YouTube-канал с более чем миллионом подписчиков.

Кто не в курсе, этот тот самый Бондаренко, который вошел в историю разоблачением местной чиновницы, которая упрекнула население в стяжательстве, предложив при этом питаться «макарошками» и не скандалить. Бондаренко внял этому совету. Он месяц жил на 3,5 тыс. руб. — на ту самую сумму, что рекомендовала ответственный за социалку товарищ. В итоге чиновницу уволили, а Николай Николаевич прославился на всю страну. И вот под бременем этой славы молодой коммунист решил попробовать себя уже на федеральном уровне и даже, если надо, бросить вызов так называемым политическим тяжеловесам.

Дело в том, что Саратов — город непростой — это вотчина могучего и влиятельного председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Есть разные утечки на предмет того, что спикер собирается избираться на родине по одномандатному округу. Способен ли Бондаренко его победить, неизвестно, но, что называется, нервы подпортить — вполне вероятно. Еще надо сказать, что в дни протестных акций Саратов показал неплохую по региональным масштабам явку. И вот по прошествии двух недель Бондаренко задержали за участие в незаконном митинге. Он возразил, заявив, что только наблюдал, дабы оказать избирателям юридическую и практическую помощь, защитить их права. Геннадий Зюганов и руководство компартии за соратника вступились, при этом лидер выразил мнение, что с Бондаренко ничего серьезного не случится.

Можно отчасти согласиться с Геннадием Андреевичем. Очень может быть, что Бондаренко решили недвусмысленно намекнуть на ряд обстоятельств. Иными словами, саратовскому борцу за правду предлагают поубавить свою активность. Одно дело — с ценами на «макарошки» бороться, а другое — Навальный.

К последнему даже приближаться ни в коем случае не следует, иначе есть риск перейти в так называемую внесистемную оппозицию. А это чревато самыми неприятными последствиями, даже если ты депутат-коммунист.

Скорее всего, Геннадию Андреевичу рекомендовано на сей счет провести с партийцем разъяснительную работу, мол, не забывайтесь, Николай Николаевич, а то, сами понимаете, времена какие. Мы вас, конечно, ценим, однако не нужно идти против течения. И ему действительно придется на сей счет крепко подумать, взвесить все «за» и «против». И не только ему одному — таких Бондаренко немало по всей России. Благо власть предоставляет поводы для критики. И так, глядишь, от невинных «макарошек» цепочка уже к устоям потянулась.

Что еще интересно: появление подобных лидеров абсолютно не зависит от их партийной принадлежности. Не важно, кто ты — коммунист, демократ, либерал или патриот. Если есть силы за правду бороться, за настоящую, значит, и рейтинги обеспечены. А членство в так называемой системной партии — входной билет в реальную политику.