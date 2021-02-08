Задержан депутат Саратовской облдумы от КПРФ

В Саратове сегодня утром задержали депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко. Об этом сообщила в Telegram его коллега по партии депутат госдумы Ольга Алимова.

По информации госпожи Алимовой, сотрудники правоохранительных органов ждали коммуниста в подъезде его дома, после чего отвезли в отдел. Причины задержания пока не известны.

Ольга Алимова не исключила, что причиной могло быть заявление ее коллегии о готовности выдвинуться на выборы в Госдуму, и конкуренты «решили заранее зачистить политическую поляну от сильного конкурента». Среди других версий — развертывание Николаем Бондаренко в стенах облдумы растяжки «Нет политическим репрессиям!» либо участие в несогласованной протестной акции в поддержку Алексея Навального 31 января. По словам госпожи Алимовой, ее коллега участвовал в ней «как сторонний наблюдатель».

Марина Ковалева, Саратов