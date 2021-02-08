В Крыму ищут виновного в столкновениях под стенами Госсовета

В Верховном суде Крыма состоялось очередное заседание по делу главы запрещенной в РФ экстремистской крымскотатарской организации «Меджлис» Рефата Чубарова. Господин Чубаров обвиняется в организации массовых беспорядков у стен парламента республики 26 февраля 2014 года, в результате которых погибли два человека и еще около 80 граждан получили ранения. Помимо этого, ему вменяют в вину призывы к нарушению территориальной целостности России и осуществление экстремистской деятельности против ее интересов. Главным свидетелем со стороны обвинения выступила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, рассказав, как господин Чубаров спровоцировал давку и угрожал местным депутатам. Он, в свою очередь, напомнил “Ъ” об умеренно «проукраинской» позиции госпожи Ковитиди в те дни.

Как уточнили “Ъ” в Верховном суде Крыма, Рефата Чубарова обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 280, ч. 1 280.1 УК РФ («Призывы к нарушению территориальной целостности РФ»). Заседание проходило в закрытом режиме, а также без объявленного в международный розыск подсудимого, который находится на Украине.

Напомним, 26 февраля 2014 года возле парламента Крыма произошли столкновения участников двух митингов, организованных партией Сергея Аксенова «Русское единство» и незарегистрированного Меджлиса крымскотатарского народа. В образовавшейся давке погибли Игорь Постный и Валентина Корнева. Еще около 80 граждан получили травмы.

Согласно материалам следствия, господин Чубаров поручил организовать беспорядки ради срыва сессии парламента, на которой планировали рассмотреть два вопроса — «О политической ситуации в Крыму» и «Об отчете Совета министров Крыма», подразумевающих отставку регионального правительства Анатолия Могилева.

Как заявила в суде Сенатор Совфеда РФ Ольга Ковитиди, она поняла по поведению господина Чубарова, что он организатор беспорядков. По словам свидетеля, именно он координировал действия активистов через своего заместителя Ахтема Чийгоза.

Она также сообщила, что господин Чубаров поднимался в зал и угрожал депутатам расправой, если они не отменят сессию. Позже представители запрещенной организации ворвались в здание, сломав дверь, и блокировали заседание. «Вы помните те массовые беспорядки, которые были на площади, сопротивление органам власти... Ситуация была достаточно сложная, напряженная. Мы сегодня об этом говорили»,— заявила сенатор журналистам после заседания суда.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Помимо этого, по данным обвинения, весной и осенью 2015 года господин Чубаров открыто призывал к осуществлению экстремистской деятельности против интересов России и нарушению ее территориальной целостности.

Как заявил “Ъ” сам обвиняемый, 26 февраля 2014 года он не угрожал, а предупреждал депутатов о возможных последствиях проведения сессии, поскольку активисты его организации были твердо намерены отстаивать целостность Украины.

«Спикер парламента Константинов объявил перерыв, часть депутатов вышли из зала, часть осталась с нами обсуждать ситуацию. И госпожа Ковитиди, отмечу я, была рядом с нами и призывала присутствующих прислушаться к моим словам, отмечая, что не стоит торопиться с принятием решений, которые могут вызвать столкновения»,— сообщил Рефат Чубаров.

Он также подчеркнул, что не чувствует себя виновным в гибели двух граждан во время давки на митинге. По его мнению, ответственность за их гибель лежит на тех, кто его организовал со стороны пророссийских сил. Следующее заседание суда по данному делу должно состояться через неделю, 15 февраля.

В сентябре 2017 года Верховный суд Крыма приговорил активиста Ахтема Чийгоза за организацию массовых беспорядков к 8 годам общего режима. Его соратника Ильми Умерова, обвиненного в публичных призывах и действиях, направленных на изменение территориальной целостности РФ, приговорили к двум годам колонии-поселения. Однако уже в конце октября осужденных помиловал президент России Владимир Путин, и их переправили через Турцию на Украину. Год спустя к условным срокам были приговорены еще пять фигурантов дела «26 февраля».

Александр Дремлюгин, Симферополь