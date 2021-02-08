В Калмыкии шестерых человек подозревают в участии в запрещенном движении АУЕ

Правоохранители Калмыкии возбудили два уголовных дела в отношении двух руководителей и четырех активных членов экстремистской организации «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Они подозреваются в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской организации) и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, целью экстремистской организации являлось «продвижение идей создания „воровской“ власти, применения вместо норм закона „воровских понятий“». Отмечается, что члены организации пропагандировали ненависть и вражду по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.

В августе 2020 года Верховный суд запретил в России деятельность незарегистрированного движения АУЕ («Арестантский уклад един»), признав его экстремистским. Идеи группировки с ценностями тюремной субкультуры начали распространяться среди школьников около десяти лет назад с Забайкальского края. Правоохранители насчитали 34 тыс. участников АУЕ в 40 регионах. Они отмечали, что организация хорошо структурирована.

Подробнее о запрете АУЕ читайте в материале «Ъ» — «Арестантский уклад выгоняют из школы».

Наталья Шинкарева