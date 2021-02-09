Во всем виноват уголь

«Зеленые и социальные» (ESG) аргументы все больше проникают в жизнь российского бизнеса, но иногда причудливыми путями. Так, например, ОАО РЖД пытается улучшить с их помощью доходную структуру грузопотока, ссылаясь на то, что перевозки угля портят монополии конъюнктуру ESG облигаций. «Не все фонды готовы покупать такие бумаги, если вы вводите большой удельный вес в углеводородных грузах,— пояснял на днях первый замгендиректора ОАО РЖД Вадим Михайлов.— Это не означает, что не надо их возить. Этому надо просто дать правильную оценку, понимая, что в перспективе это может стать серьезной проблемой». На вопрос, как ОАО РЖД компенсирует утрату таких грузов (на уголь в 2020 году приходилось 28,4% погрузки), он ответил, что при этом вырастет доходная ставка.

ОАО РЖД выпустило дебютные зеленые облигации в 2019 году, социальные — в конце 2020 года. И почти сразу же глава монополии Олег Белозеров сообщил: она получила записку от крупного международного фонда, который не может купить бумаги, как бы ему ни хотелось, поскольку больше 50% грузооборота ОАО РЖД приходится на карбоновый груз.

Так у монополии появился новый аргумент в пользу сокращения перевозок энергетического угля, относящегося к низкодоходной категории грузов. Ранее приводилась масса других доводов: и что из-за замещения углем более дорогих грузов деградирует доходная база компании, и что уголь не пускает на востребованный Восточный полигон другие товары, и что кузнецкий уголь не дает вывезти на Восток исходно учтенные в планах ОАО РЖД объемы с новых месторождений восточнее Кузбасса.

Означает ли все это, что монополия действительно собирается прекратить возить уголь? Сомнительно. Резкое увеличение тарифной нагрузки на угольщиков также вряд ли рассматривается — во всяком случае, на постоянной основе,— учитывая важный социальный аспект занятости шахтеров, а также высокий административный ресурс и угольных регионов, и угольного лобби. Доводить до «касочного кризиса» никто не будет.

Могу предположить, что целевая аудитория «антиугольных» заявлений ОАО РЖД — правительство. Некоторое время назад оно даже заговорило о субсидиях на транспортировку угля. ОАО РЖД в один голос с угольщиками расхваливало эту идею, и неудивительно: в такой конструкции ему не придется субсидировать перевозку угля за счет собственных тарифных доходов — читай, других видов грузов. Однако пока официальных решений по этому вопросу не было. Что в целом не должно быть поводом для ОАО РЖД ослаблять натиск. Тем более в таком продвинутом поле, как ESG.