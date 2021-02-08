В Сочи снесут многоэтажный самострой на улице Бамбуковой

В Сочи начался демонтаж самовольно возведенного застройщиком многоэтажного жилого дома на улице Бамбуковой. Объект еще в 2015 году начал строить ЖСК «Русь», сообщают в администрации Сочи.

Центральный районный суд Сочи признал строение незаконным в 2016 году и потребовал от застройщика ООО «Стройинвестспорт» снести его. Компания решение обжаловала. Тяжбы длились еще несколько лет, и в октябре 2020 года суд вынес окончательное решение о сносе объекта.

По словам директора сочинского МУП «СтройПроектСервис» Константина Дзеранова, при хороших погодных условиях работы по демонтажу вступят в активную фазу в середине февраля. Их будут проводить только днем, чтобы жителям соседних домов не мешал шум.

Как писал “Ъ-Кубань”, всего в Сочи собираются снести 541 самострой. По данным городской администрации, сейчас проводятся работы по демонтажу 16 объектов самовольного строительства, 27 уже полностью снесены.

Виктория Колганова