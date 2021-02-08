В Ярославле хотят построить новый микрорайон со школой и детсадами

В Ярославле разработан проект застройки 13-го микрорайона, располагающегося на окраине Дзержинского района, сообщили в пресс-службе мэрии города. В соответствии с планом, в микрорайоне будут построены новые дороги, многоквартирные дома, школа и детские сады.

В мэрии пояснили, что всего в 13-м микрорайоне планируется строительство 17 многоквартирных домов, в которых смогут поселиться около 6 тыс. человек. При застройке микрорайона планируется, в частности, продлить улицу Блюхера, соединив ее с 5-м Норским переулком, который также будет продлен.

«Проект расширения 13-го микрорайона разрабатывался на основе утвержденного генерального плана города. На данной территории запланирована многоэтажная застройка, а также развитие социальной инфраструктуры»,— пояснил главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов, уточнив, что в микрорайоне появятся школа на 825 мест и детские сады на 300 и 100 мест.

В пресс-службе мэрии также уточнили, что в период с 16 февраля по 2 марта в Ярославле будут проходить публичные слушанья, на которых, в том числе, будет решена судьба малоэтажных зданий, расположенных на территории будущей застройки.

«Проект расширения 13-го микрорайона будет утвержден только после согласования с жителями. После этого будет проведена процедура торгов»,— уточнили в пресс-службе мэрии.

Ознакомиться с проектом планировки можно по вторникам с 9.00 до 12.00 и по четвергам с 14.00 до 17.00 в департаменте градостроительства мэрии города Ярославля по адресу: Революционный проезд, дом № 6.

Дарья Сабаева