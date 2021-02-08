Audi превратила новый седан RS3 в гоночный автомобиль

Audi RS 3 LMS. Фото: Audi

Audi RS 3 LMS. Фото: Audi

Audi RS 3 LMS. Фото: Audi

Машина получила новый аэродинамический обвес, разработанный в том числе с помощью методов вычислительной гидродинамики, а в конструкции кузова использованы сталь, алюминий и углепластик. Гоночный седан отличается облегченными фарами, новыми колесными дисками и развитым аэродинамическим обвесом с регулируемыми элементами.

Гоночный Audi RS3 LMS оснащается 340-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач и дифференциалом повышенного трения на передней оси. Как отмечает подразделение Audi Sport, седан максимально приспособлен для изменения настроек под конкретные гоночные трассы за счет упрощенной регулировки подвески, тормозного баланса, стабилизаторов поперечной устойчивости, блокировки дифференциала и других параметров.

Новый седан его разработчики называют самым безопасным автомобилем категории TCR. Для RS 3 LMS предусмотрены специальный топливный бак, встроенная система пожаротушения, защитные сетки на водительской двери, смещенное к центру кузова сиденье пилота, эвакуационный люк в крыше и другое оборудование.

Омологировать новый Audi RS3 LMS в компании планируют в течение 2021 года, а клиенты смогут участвовать на автомобиле в гонках с сезона-2022. Напомним, базовый дорожный седан Audi RS3 нового поколения пока не представлен — линейка модели включает в себя только показанную летом 2020 года 310-сильную Audi S3.