08 февраля, понедельник
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ЦБ оштрафовал 17 банков за нарушение требований кибербезопасности

Банк России после проверок оштрафовал 17 банков за нарушение требований кибербезопасности, сообщил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев. В ходе выступления в Госдуме он также сказал, что регулятор начинает переходить от проверок к более совершенной форме надзора — киберучениям.

«У нас за последнее время порядка 17 банков получили штрафы за несоблюдение требований в части информационной безопасности»,— заявил господин Сычев (цитата по ТАСС). Представитель Банка России пояснил, что киберучения позволяют быстрее выявлять риски финансовых организаций.

Ранее Центробанк сообщал, что с июля по сентябрь в России было проведено 180 тыс. мошеннических операций. Злоумышленники похитили у россиян 2,5 млрд руб. Из них 1,2 млрд руб.— в интернете.

ЦБ отметил увеличение числа мошеннических операций по сравнению с прошлым годом. Регулятор связывает его с ростом популярности электронных средств платежа. Кроме того, в ЦБ сообщили, что число мошеннических телефонных номеров по сравнению с 2019 годом выросло более, чем в два раза.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Не пойман — не разговор».

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