Аграрии Удмуртии приобрели сельхозтехнику на 3,16 млрд рублей за 2020 год

В 2020 году аграрии Удмуртии приобрели машины и оборудование на сумму 3,16 млрд руб. Это почти на 1 млрд руб. больше, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

За прошедший год парк сельхозтехники республики обновился на 1,12 тыс. ед. против 834 в 2019 году. Были закуплены 218 тракторов, 55 зерно- и 27 кормоуборочных комбайнов, 52 сеялки и посевных комплекса, 361 прицепный агрегат и другое оборудование.

Отметим, что в 2020 году минесельхоз Удмуртии выделил аграриям 143,2 млн руб. в качестве возмещения части затрат на модернизацию парка. Это на 41,9 млн руб. больше, чем в 2019 году. Так, за последние два года энерговооруженность сельхозпредприятий Удмуртии увеличилась до 118 л.с. в расчете на 100 га посевной площади.