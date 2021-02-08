The Guardian: королева Елизавета пролоббировала закон, чтобы скрыть свое богатство

Королева Елизавета II успешно пролоббировала внесение изменений в законопроект о прозрачности акционерного капитала, чтобы не раскрывать размеры благосостояния королевской семьи, выяснили журналисты The Guardian.

Как следует из правительственных записей, найденных журналистами в Национальном архиве, личный юрист Елизаветы в ноябре 1973 года вел переговоры с представителями тогдашнего Министерства торговли и промышленности о необходимости внесения оговорки в готовящийся к рассмотрению законопроект о прозрачности акционерного капитала компаний. Законопроект, разработанный правительством Эдварда Хита, был направлен на то, чтобы помешать инвесторам тайно наращивать значительные доли в публичных компаниях, приобретая их акции через подставные компании или номинальных владельцев. Поэтому в нем предполагался пункт, предоставляющий директорам право требовать от номинальных владельцев акций раскрывать личности своих клиентов.

Обычно британский монарх не принимает участия в обсуждении законопроектов, тем не менее существует правило, в соответствии с которым министры обязаны получить так называемое согласие королевы на рассмотрение законопроекта в парламенте в случае, если законопроект так или иначе затрагивает королевские прерогативы или, как в случае с этим законопроектом, частные интересы королевской семьи.

По итогам переговоров личного юриста королевы с представителями Министерства торговли и промышленности в законопроект был включен пункт, освобождающий главы государств от необходимости раскрывать частные инвестиции в котирующихся на биржах компаниях. Тогда же была создана подставная корпорация, через которую королева тайно владела акциями компаний.

Кирилл Сарханянц