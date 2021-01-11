«Последний богатырь» пошел на рекорд

Касса российских кинотеатров за новогодние каникулы превысила 3 млрд руб., что сопоставимо с совместными сборами за ноябрь и декабрь. Половину суммы заработал фильм «Последний богатырь: Корень зла» — продолжение российского кассового хита от студии Disney. Всего за праздники кинотеатры посетили 10 млн россиян — это рекорд с начала пандемии, притом что во многих регионах действуют ограничения по заполняемости залов.

По сравнению с прошлым годом сборы за каникулы сократились примерно на треть — и это вполне успешный результат, отмечает главный редактор журнала «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев. На кассу серьезно повлияли отложенный спрос и подорожание билетов. «Результат, конечно, оказался выше ожидаемого с учетом тех ограничений, которые были введены в кинотеатрах на двух главных рынках — в Москве и Санкт-Петербурге. Там ограничения по заполняемости составляли 25%, в большинстве других регионов — 50%. Кроме того, надо учитывать, что многие фильмы, которые выходили в прокат в этот период, были лишены такого важного рекламного инструмента как трейлеринг.

И в этих условиях мы видим, как "Последний богатырь: Корень зла" не просто полностью вырабатывает свой коммерческий потенциал, а, пожалуй, даже собирает чуть больше, чем мы ему прогнозировали, "Огонь" же, вяло стартовав, начинает разгоняться уже по ходу праздников, держится более стойко, чем все остальные релизы, и выходит на уровень 600 млн руб. к концу новогодних каникул с непотерянными перспективами доработать до 1 млрд руб. уже после праздников.

Результаты превзошли ожиданий, во-первых, потому что действовал фактор отложенного спроса. В кинотеатрах очень долго не было контента, который в полной мере устраивал бы аудиторию.

Во-вторых, важно понимать, что прокатчики воспользовались этим и подняли цены на билеты. Средняя стоимость с 1 по 10 число была выше примерно на 25%. И зритель был готов заплатить эти деньги»,— говорит Нечаев.

Удачные новогодние сборы не говорят о том, что киноиндустрия полностью восстанавливается, отмечает гендиректор российского офиса Comscore Роман Исаев. Во многих странах кинотеатры закрыты, а значит, крупные студии не решатся выпускать блокбастеры, и залы могут снова опустеть. «К сожалению, дальше будет спад. Мы прекрасно понимаем, что при работающей России, но при закрытых крупнейших регионах Соединенных Штатов и рынках Европы, естественно, никто не будет отдавать свои проекты только для нас.

Крупные фильмы будут продолжать сдвигаться на более поздние даты, либо переходить на стриминг.

Сейчас будет очень интересно наблюдать за судьбой проекта от Pixar "Душа", который выходит 21 числа в России в кинотеатрах. В большинстве стран, где есть Disney+, он сразу оказался на стриминге. Будет контент — будут сборы, не появится крупных фильмов — естественно, никаких впечатляющих и интересных показателей индустрия нам не даст»,— отмечает Исаев.

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По данным Фонда кино, общие сборы прошлого года просели на 60% по сравнению с 2019-м. Суммарная касса составила 22 млрд руб. Чуть меньше половины суммы обеспечили российские картины.

Илья Сизов