Трое детей провалились под лед в Воронежской области

В Острогожском районе Воронежской области трое детей в возрасте от девяти до 13 лет провалились под лед на реке Тихая Сосна вечером воскресенья, 7 февраля. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Дети гуляли по реке и провалились. Двое из них самостоятельно смогли выбраться на берег, но девятилетнего мальчика унесло течением. По состоянию на полдень понедельника его поиски продолжаются, ими занимаются водолазы областной аварийно-спасательной службы, сообщили в управлении МЧС.

«В очередной раз напоминаем, что даже в сильные морозы лед на реках с сильным течением крайне опасен»,— отметили в МЧС.

Сергей Калашников