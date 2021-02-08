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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Трое детей провалились под лед в Воронежской области

В Острогожском районе Воронежской области трое детей в возрасте от девяти до 13 лет провалились под лед на реке Тихая Сосна вечером воскресенья, 7 февраля. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Дети гуляли по реке и провалились. Двое из них самостоятельно смогли выбраться на берег, но девятилетнего мальчика унесло течением. По состоянию на полдень понедельника его поиски продолжаются, ими занимаются водолазы областной аварийно-спасательной службы, сообщили в управлении МЧС.

«В очередной раз напоминаем, что даже в сильные морозы лед на реках с сильным течением крайне опасен»,— отметили в МЧС.

Сергей Калашников


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