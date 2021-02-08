Пермский деловой еженедельник приостановил выпуск

В Перми приостановлен выпуск газеты «Деловой inтерес». Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на собственные источники. По данным издания, такое решение связано с окончанием финансирования со стороны основного учредителя. Им, как считается, являются структуры руководителя группы «Налоги и право» Геннадия Сандырева.

Шеф-редактор «Делового inтереса» Марина Шилова информацию о приостановлении выпуска подтвердила. По ее словам, пока что редакция сосредоточится на издании онлайн-версии и ресурса Primeru.net. «Надо сделать перерыв, и будем взлетать на новые высоты»,— говорит госпожа Шилова.

Бесплатный деловой еженедельник «Деловой inтерес» выпускался в Перми с 2011 года. По данным издания, его тираж составляет 7 тыс. экземпляров.