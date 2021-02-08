Объявлен в розыск обвиняемый в убийстве учительницы в Воронеже

Следственный комитет России (СКР) предъявил заочное обвинение предполагаемому убийце учительницы математики воронежской СОШ №1 Натальи Тушинской. З1-летний мужчина объявлен в федеральный розыск, сообщили в управлении ведомства по Воронежской области.

Личность обвиняемого СКР «в интересах следствия» не разглашает. Ранее сообщалось, что речь может идти о 31-летнем уроженце Луганска.

В управлении сообщили, что с момента трагедии следователи и полицейские «в непрерывном режиме проводили мероприятия, направленные на установление лица, причастного к преступлению»: «Тщательно изучены видеозаписи с камер наружного наблюдения, на месте преступления изъяты следы обуви, допрошены многочисленные свидетели, по изъятым следам биологического происхождения назначены генетические экспертизы». «Совокупность полученных данных позволила установить причастного»,— сказали в управлении.

Напомним, управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту убийства, произошедшего 2 февраля на Московском проспекте, на северном выезде из города. По версии следствия, около 19:30 возле кафе «Рица» неизвестный нанес 47-летней учительнице удары ножом в голову, шею и грудь, после чего она скончалась на месте. Дело возбуждено по факту убийства, сопряженного с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, лишение свободы вплоть до пожизненного): с места преступления пропали ценности.

Прокуратура Воронежской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела. По данным ведомства, у учительницы похитили сумку с деньгами, золотой браслет и мобильный телефон.

Сергей Калашников