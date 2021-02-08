У силовиков появился подозреваемый в убийстве учительницы в Воронеже

Сотрудники правоохранительных органов установили личность предполагаемого убийцы учительницы математики воронежской СОШ №1 Натальи Тушинской. Как сообщают «Вести Воронеж» со ссылкой на источник, это может быть 31-летний уроженец Луганска.

При этом издание отмечает, что по состоянию на воскресенье мужчина не был задержан либо официально объявлен в розыск.

4673054 Напомним, управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту убийства, произошедшего 2 февраля на Московском проспекте, на северном выезде из города. По версии следствия, около 19:30 возле кафе «Рица» неизвестный нанес 47-летней учительнице удары ножом в голову, шею и грудь, после чего она скончалась на месте. Дело возбуждено по факту убийства, сопряженного с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, лишение свободы вплоть до пожизненного): с места преступления пропали ценности.

Прокуратура Воронежской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела. По данным ведомства, у учительницы похитили сумку с деньгами, золотой браслет и мобильный телефон.

Сергей Калашников