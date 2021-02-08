«Удмуртнефть» помогла в модернизации Республиканского реабилитационного центра для пожилых и инвалидов

«Удмуртнефть» оказала поддержку Республиканскому социально-реабилитационному центру. За год учреждение обслуживает порядка 600 человек со всей республики – это инвалиды от 18 лет и пожилые люди старше 55-ти. Главная задача центра – реабилитация пациентов после травм, операций, инсультов, при ДЦП, рассеянном склерозе и других заболеваниях нервной системы, позвоночника и опорно-двигательного аппарата. Параллельно – адаптация к новым условиям жизни, поддержка социальной и физической активности.

«Удалось расширить спектр тренажеров и физиотерапевтического и реабилитационного оборудования, а также создать условия для досуга и общения пациентов»,— отметила директор Республиканского социально-реабилитационного центра для граждан пожилого возраста и инвалидов Ольга Камелина.

В первую очередь было усовершенствовано рабочее место логопеда. Этот специалист принимает активное участие в восстановлении потерянной речи, чтобы больной мог доступно изъясняться. Для кабинета приобретена необходимая мебель, логопедические тренажеры, игры, наглядные пособия и дидактические материалы. Обновился и кабинет эрготерапии, здесь появились новые спецтренажеры, которые способствуют формированию у пациентов навыков самообслуживания.

«Теперь у нас есть новый тренажер "Капитан" для разработки функций верхних конечностей, который особенно актуален для людей, перенесших инсульт. На нем могут одновременно заниматься несколько человек. Также приобретены тренажеры для тренировки мышечной силы, координации движений, на развитие логики, интеллектуальной ловкости, разработки мелкой моторики и многое другое. Все это помогает комплексно подойти к реабилитации пациентов»,— подчеркнула специалист по социальной работе Регина Булдина.

На выделенные средства также была закуплена мультимедийная техника и компьютеры для обучения людей старшего возраста и инвалидов компьютерной грамотности.

Благодаря поддержке ОАО «Удмуртнефть» в республике ежегодно реализуются более ста социально значимых проектов. Предприятие оказывает помощь учреждениям образования, культуры, спорта и здравоохранения. Нефтяники помогают в ремонте дорог и благоустройстве населенных пунктов, устанавливают детские и спортивные площадки, облагораживают парки и скверы. С начала работы под управлением НК «Роснефть» и КНХК «Синопек» «Удмуртнефть» направила на благотворительность более 1 млрд руб.