Натела Поцхверия задала Андреа вопросы, ответы на которые особенно интересуют клиентов, желающих воспользоваться услугой индпошива

Руководитель направления MTM и Bespoke холдинга Mercury Андреа Асти работает в Москве с 2018 года. Он управляет услугами индивидуального пошива во всех брендах, с которыми работает компания: Ermenegildo Zegna, Kiton, Brioni, Loro Piana, Tom Ford, Giorgio Armani, Dolce & Gabbana — в ЦУМе, торговом доме «Москва» и в Третьяковском проезде. Позже добавились Zilli и Brunello Cucinelli — оба в «Барвиха Luxury Village».

—Вы согласны с тем, что русские клиенты стали намного разборчивее?

—Даже больше скажу — российские клиенты чрезвычайно требовательны, поэтому работать с ними сложно, но очень интересно. Вы обращаете внимание на четкость силуэта пиджаков и брюк, внешний вид тканей, на пройму, на расположение ярлыка. Многие клиенты хотят лучшие ткани — коллекционные, рекордно тонкие, редкие. Казалось бы, нас ничем не удивишь, но иногда приходится потрудиться, чтобы угодить.

—Чем отличаются друг от друга традиционные бренды мужской одежды?

—Разумеется, самый очевидный ответ — тканями и силуэтами, но есть и другие тонкости. Kiton — старинный портновский бренд родом из Неаполя, который чтит и сохраняет традиции, до сих пор отказываясь от станков на фабрике. Все сшивается, обметывается и простегивается вручную. Неаполитанский стиль — очень раскованный. Плечо округлое, есть такое понятие, как рубашечное плечо,— когда рукав втачан в пройму так, что образуются складочки. Иногда эти складочки принимают за брак, но ценители понимают, что в них вся суть, и считывают шифр Kiton. Другой наш флагман, Brioni,— легенда тейлоринга все 75 лет существования. Костюмы марки носили самые могущественные мужчины, и клиенты это ценят. Особенность костюмов — структурный строгий и жесткий силуэт. Плечо очень четкое, рукав тоже. Такой костюм на подсознательном уровне вселяет уверенность. Это итальянский бренд, который начинал с услуги bespoke. И третий бренд, который сразу приходит на ум,— Ermenegildo Zegna: у них в тысячи раз больше тканей, чем у всех остальных вместе взятых — любых рисунков и оттенков. С точки зрения силуэтов это, пожалуй, самый модный бренд. Там следят за тенденциями и стараются создавать образ клиента целиком. В Zegna можно сшить не только традиционный костюм, но и персонализированные вещи на каждый день, верхнюю одежду, обувь, кожаные аксессуары и сумки.

—Какие еще бренды, кроме флагманов индпошива, работают в этом направлении?

—Loro Piana — здесь можно заказать по индивидуальным меркам обувь, трикотаж, одежду для отдыха. К тому же Loro Piana принадлежат исключительные права на самую дорогую в мире шерсть — перуанской викуньи и овец породы меринос. Ткань из такой шерсти адаптируется к температуре тела: сохраняет тепло в холодное время года и дает телу дышать — в жаркое.

Услуги индивидуального пошива есть в Dolce & Gabbana. Бренд выполняет самые экстравагантные заказы — работа мастеров ближе к тому, что делают кутюрные ателье, чем к индивидуальному пошиву от традиционных мужских брендов. Хотя и классические костюмы — популярный товар. И, конечно, не будем забывать о Giorgio Armani, куда я советую обращаться за трикотажными пиджаками без подкладки, и о Tom Ford, бренде, который с недавних пор одевает агента 007 Джейса Бонда, отвоевав эту почетную обязанность у Brioni. Максимально приталенный силуэт и жесткое плечо — особенности костюмов марки. Костюм, по мнению Форда,— униформа современного мужчины.

—Как выбрать свой бренд?

—Бывают ситуации, когда консультанты или мастера ателье могут рекомендовать обратиться в «соседний бренд», потому что понимают: заказчику с таким типом фигуры или с такими запросами больше подойдут костюмы другой марки. Я очень это поощряю. Возможно, в будущем мы объединим разрозненные сейчас марки в единое ателье Mercury. Тогда клиент сразу увидит весь ассортимент. Услуга индивидуального пошива — очень интимный процесс. Снимая мерки, мы фактически вторгаемся в личное пространство клиента, но именно эта близость и позволяет нам понять, чего хочет человек, который стоит рядом. Во время локдауна мы пытались воссоздать этот опыт всеми возможными способами с помощью Zoom-ов и прочих нововведений. До роботов, снимающих мерки, как на Сэвил-Роу, мы, конечно, не дошли, но были близки к этому.

—Индпошив всегда дороже, чем готовый костюм?

—Это очень распространенный миф, который ничего общего с реальностью не имеет. У некоторых брендов есть готовые вещи, которые дороже made-to-measure в разы. Но если выбирать редкие ткани, уникальную фурнитуру и другие особенные детали, цена, конечно, будет стремиться к бесконечности.

—Есть ли в MTM место моде и тенденциям?

Разумеется, мы следим за модой, за показами и цветовой палитрой. Следим за общими веяниями костюмной моды. У Ermenegildo Zegna есть подиумные коллекции, которые демонстрировались раньше на неделях моды, а теперь онлайн. И для ателье выделяется несколько рулонов ткани, фурнитура, какие-то особенные детали, которые перекликаются с тем, что было на шоу. Однако ключевое слово здесь «шоу», и это все-таки очень далеко от традиций индивидуального пошива. Например, силуэты оверсайз никак не вяжутся с концепцией «по вашим меркам». А в остальном — будет выполнен любой каприз.