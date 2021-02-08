Нижегородским компаниям выдали около 10,5 млрд рублей льготных кредитов

Пострадавшим от пандемии предприятиям и некоммерческим организациям Нижегородской области выдали около 6 тыс. льготных кредитов на общую сумму 10,5 млрд руб. в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Льготную программу кредитования предложили в мае 2020 года. По условиям, ставка по кредиту сохранялась в размере 2% годовых, если компания сохранит 80% рабочих мест. Средства можно было направить на погашение текущих кредитов, выплату зарплат сотрудникам, оплату аренды помещения и коммунальных платежей.

Ранее нижегородские предприниматели заявили о проблемах с расчетами по таким льготным кредитам. Как писал “Ъ-Приволжье”, в некоторых случаях ставка внезапно выросла с 2% до 15%. Поводом для такого финансового маневра банков стало решение правительства РФ, которое внесло изменения в правила предоставления господдержки и перенесло дату отсчета базовой численности сотрудников с 1 июня на май и апрель. Таким образом, предприятия автоматически стали нарушителями условий кредитных договоров, поскольку весной сокращали сотрудников.

Подробнее читайте в материале “Ъ-Приволжье” «Проценты упали откуда не ждали».

Анастасия Еремина