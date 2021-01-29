Проценты упали откуда не ждали

В Нижегородской области банки начали досрочно взыскивать с бизнеса проценты по кредитам, выдававшиеся по льготной процентной ставке в качестве мер господдержки в пандемию коронавируса весной 2020 года. Вместо 2% ставка внезапно выросла до 15%, а деньги списываются со счетов безакцептно. Поводом для такого финансового маневра банков стало решение правительства РФ, которое внесло изменения в правила предоставления господдержки и перенесло дату отсчета базовой численности сотрудников с 1 июня на май и апрель. После вступления этих правил, предприятия автоматически стали нарушителями условий кредитных договоров, поскольку весной сокращали сотрудников. Эксперты говорят, что правительство РФ вносило правки в нормативные акты очень быстро, не просчитав всех возможных последствий, а возникшие разночтения начали трактоваться банками по их усмотрению.

У нижегородских предприятий начались проблемы с выплатой льготных кредитов, которые они брали под 2% годовых в рамках правительственной программы помощи бизнесу, пострадавшему во время пандемии коронавируса. Банки считают, что ряд предприятий нарушили условия получения льготных кредитов и требуют вернуть выданные средства по ставке 15%. Предприниматели массово жалуются на банки в аппарат нижегородского бизнес-омбудсмена Павла Солодкого с конца декабря.

По данным Центрального Банка России в Нижегородской области данной мерой господдержки воспользовались более 7 тыс. предпринимателей.

По первоначальным условиям получения кредита, до 1 декабря 2020 года для заемщика объявлялся базовый период, во время которого он не платил банку никаких средств. После этого банки должны были проверить, сохранил ли предприниматель за этот период численность своих сотрудников не менее 80%. Дальше наступает наблюдательный период, который должен длиться до 1 апреля 2021 года. Если в срок предприниматель сохраняет штат предприятия, то кредит списывается. Если после базового периода численность работников сокращается, то банк может требовать погашения кредита по процентной ставке, которая в большинстве случаев составляет 15% и более. Гашение выданной кредитной суммы производится тремя равными платежами.

На момент выдачи кредитов численность сотрудников на предприятиях учитывалась по состоянию на 1 июня 2020 года. После того, как кредиты были выданы, правительство РФ внесло изменения в первоначальный нормативный правовой акт, регламентирующий условия получения льготных средств. Новые формулировки позволили банкам в качестве месяца, с которого предприниматель должен был сохранять штат работающих, установить не июнь, а май или апрель.

В итоге ряд предприятий попали в ситуацию, когда численность сотрудников на них сократилась и на 1 декабря 2020 года оказалась меньше 80% по сравнению с данными за апрель и май.

Банки в одностороннем порядке уведомили организации о необходимости гашения кредита по ставке 15% и в конце декабря начали безакцептное списание денежных средств со счетов предпринимателей.

По словам бизнес-омбудсмена Павла Солодкого, в одном из таких случаев в интересах пострадавших предпринимателей и было направлено обращение в адрес руководства одного из банков. Кредитное учреждение частично согласилось с доводами бизнес-омбудсмена и направило запрос в Минэкономразвития РФ, чтобы получить необходимые разъяснения о том, с какого момента считать численность сотрудников.

«Сейчас мы в ожидании официальной позиции правительства РФ. После получения ответа станет понятно, какие меры принимать дальше. Возможно, потребуется обращение к председателю правительства с просьбой скорректировать условия программы.

Правила и их применение должны быть понятными и рациональными и для банка, и для заемщика. Контрольная численность штата предпринимателя должна производиться в сравнении с той, исходя из которой кредит был выдан»,– подытожил Павел Солодкий.

По мнению владельца инвестиционно-девелоперского холдинга Styness, члени генерального совета и члени комитета по строительству «Деловой России» Максима Лалакина, причина появления проблемы в слишком высокой скорости принимаемых правительством решений. В таком темпе невозможно учесть все нюансы нововведений. Правительство, когда вносило поправки в постановление, не просчитало все возможные последствия и не учло те разночтения, которые начали трактоваться банками по их усмотрению. «Причем банки дают трактовку даже не в свою пользу, так как они являются лишь операторами этих льготных кредитов, а не собственниками средств. Соответственно, кредитные организации перестраховываются, чтобы избежать возможных претензий от регулятора. Сейчас все возникшие разногласия должны быть разрешены в пользу предпринимателей, и, скорее всего, это всего лишь вопрос времени. Усилиями бизнес-омбудсменов проблема будет устранена в ближайшей перспективе»,– уверен господин Лалакин.

Андрей Репин