Бюджет Москвы из-за коронавируса в 2020 году недосчитался 218,4 млрд рублей дохода

В связи с пандемией коронавируса выпадающие доходы бюджета Москвы в 2020 году составили 218,4 млрд руб., сообщила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова. По ее словам, негативного сценария удалось избежать за счет принятых мер.

«С марта правительство Москвы и правительство Российской Федерации начало реализацию масштабных налоговых и бюджетных мер по поддержке экономики…Благодаря своевременным действиям удалось предотвратить развитие ситуации по более негативному сценарию и сохранить экономический потенциал города»,— цитирует госпожу Зяббарову пресс-служба департамента.

Доходы бюджета Москвы в 2020 году составили 2,869 трлн руб., расходы — 3,006 трлн руб. Налоговые доходы составили 2,326 трлн руб. (доля в доходах — 81,1%). Это на 44,5 млрд руб. больше, чем в 2019 году. Неналоговые доходы бюджета составили 254,2 млрд руб. (8,9%). Это на 8,1% ниже показателей предыдущего года.

В Москве зарегистрировано 945 452 случая заражения коронавирусом, за сутки выявили 1728 заболевших. Умерли за время пандемии 13 958 человек, выздоровел 851 171.