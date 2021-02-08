Евгений Куйвашев создал комиссию по увековечению событий, связанных с историей Дома Романовых

Власти Свердловской области создали постоянно действующую комиссию по увековечению в регионе событий, связанных с историей Дома Романовых. Соответствующий указ за подписью губернатора Евгений Куйвашева опубликован на официальном портале правовой информации Свердловской области.

Согласно документу, комиссия является совещательным и консультативным органом, созданным для сохранения исторической памяти о династии Романовых и придания ей общественной значимости.

Для этого члены комиссии будут анализировать информацию о деятельности организаций, занимающихся увековечением событий, связанных с Домом Романовых, принимать участие в разработке правовых актов региона, а также оказывать содействие для реализации общественных инициатив и государственных проектов, которые связаны с императорской семьей.

Особое внимание комиссия будет уделять продвижению национального историко-культурного проекта «Императорский маршрут». Напомним, Напомним, «Императорский маршрут» включен в список просветительских федеральных проектов. Он был разработан для туристов, интересующихся событиями, связанными с судьбой членов Дома Романовых, и включает посещение Тюмени, Тобольска, Екатеринбурга и Алапаевска.

Всего в состав комиссии вошли 22 человека. Председателем назначен вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, его заместителем — заместитель губернатора Павел Креков. Секретарем комиссии избрали заместителя директора регионального департамента внутренней политики Дмитрия Числова. В состав комиссии также вошли министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов, министр инвестиций и развития Виктория Казакова, министр культуры Светлана Учайкина, представители муниципалитетов, Екатеринбургской епархии и научного сообщества.