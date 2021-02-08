13 человек погибли в ДТП в Удмуртии из-за состояния дорог

За январь 2021 года в Удмуртии зарегистрировали 65 ДТП, которые произошли из-за неудовлетворительных дорожных условиях. В них погибли 13 человек, 95 — получили травмы, сообщил министр внутренних дел региона Алексей Попов на аппаратном совещании властей республики.

Отметим, что в январе прошлого года было зарегистрировано 58 таких ДТП. В них погибли три человека и 67 получили травмы. Рост числа таких аварий связывают со снегопадами дождями и неудовлетворительным содержанием дорог. С начала текущего года сотрудники ГИБДД возбудили 69 административных дел за несоблюдение требований по безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, а также за несвоевременное устранение помех движению, в том числе 52 в отношении юрлиц и 17 в отношении должностных лиц.

«Объем денег в дорожном фонде у вас увечился вдвое. Снегопад – понятно, но когда он проходит, а через три дня дороги все еще не чищены, то никаких оправданий быть не может. Когда снег только начинался, меня удивляло, что по Лихвинцева гонялась техника и ковшом асфальт чистила. А когда я проезжал по Ижевску, и три дня не было снега, то сужение некоторых дорог на метр»,— отметил глава Удмуртии Александр Бречалов, призвав премьера и руководителей муниципалитетов усилить контроль за состоянием дорог.