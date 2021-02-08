Песков: коллективный иммунитет уже в августе позволит жить «с открытым забралом»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что достаточный для победы над пандемией коллективный иммунитет — у 60% популяции — сформируется у населения Земли к середине лета. По его словам, это позволит вернуться к нормальной жизни к августу.

«Август уже будет, что называется, с открытым забралом,— сказал господин Песков журналистам (цитата по ТАСС).— Я думаю, что к середине лета (сформируется достаточный коллективный иммунитет.— “Ъ”).

В России снижается суточный прирост заболевших коронавирусом. Вчера, 7 февраля, было зарегистрировано 16 048 новых случаев заражения. Это на 3,48% меньше, чем накануне (16 627; рекорд — 29 935 24 декабря). Власти связывают положительную динамику с началом массовой вакцинации. Однако, по данным Ъ, желающих привиться против COVID-19 в России в масштабах страны не очень много.

Может ли стать обязательной добровольная вакцинация — в материале “Ъ” «Не уколяй меня без нужды».