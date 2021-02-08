Карантин по АЧС введен в холодильнике «Перекрестка» в Самаре

На территории холодильной камеры №37 АО «Перекресток» в Самаре установлен карантин по африканской чуме свиней. Речь идет об объекте на ул. Солнечной, 60. Соответствующее постановление губернатора Самарской области Дмитрия Азарова опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, посторонние лица не смогут посещать объект в период карантина. Также на его площадке запрещены перемещение, продажа и отгрузка мяса животных.

Кроме того, правительство ввело карантин в селах Хворостянка и Челно-Вершины Самарской области. Причиной этого стало бешенство животных.

Георгий Портнов