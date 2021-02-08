Коронавирус подтвержден за сутки у 113 пожилых саратовцев

В Саратовской области за сутки подтверждено 236 новых случаев коронавируса, выздоровел 241 пациент. Такие данные предоставил оперативный штаб.

Всего с начала пандемии подтверждено 45114 случаев заболевания, выздоровело 39834 пациента.

В Саратове выявлен 101 новый случай, на Энгельсский район приходится 39 случаев, Балаковский — 26, еще на 20 территориях от одного до восьми случаев COVID-19.

С пневмонией заболевание протекает у 159 пациентов, с признаками ОРВИ — у 69, с бессимптомным течением — у восьми.

В числе заболевших 16 детей и 113 взрослых старше 60 лет.

Марина Ковалева