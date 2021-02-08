За выходные в Ростовской области выявили 721 случай COVID-19

За прошедшие выходные в Ростовской области было зарегистрирован 721 случай коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. В субботу было выявлен 361 случай заболевания, в воскресенье — 360.

В минувшие выходные выздоровели 824 человека, умерли — 38 человек.

По состоянию на утро 7 февраля количество инфицированных в регионе превысило 66,2 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1577. Коэффициент распространения инфекции — 0,97. За весь период выздоровели более 56,2 тыс. человек, умерли 2 800 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 2,2 тыс. человек.

Наталья Шинкарева