Каждый пятый россиянин надеется накопить более 5 млн рублей к старости

Почти 20% россиян намерены накопить от 5 млн руб. до $10 млн к пенсии для безбедной жизни в старости, показал опрос Негосударственного пенсионного фонда Сбербанка и «Рамблера».

По мнению 22% опрошенных, на момент выхода на пенсию стоит иметь не меньше 5–10 млн руб., чтобы не экономить на основных потребностях. 27% опрошенных хотели бы располагать большей суммой — 20–50 млн руб., чтобы путешествовать, разнообразно питаться, при необходимости пользоваться услугами качественной медицины и содержать собственное жилье. 14% опрошенных россиян заявили, что к старости хотят иметь на счету $1 млн, а 18% хотели бы накопить $10 млн (около 750 млн руб. по текущему курсу).

Опрос был проведен с 28 января по 1 февраля, в нем приняли участие 2395 человек в возрасте от 18 лет. Результаты приводит РБК.

1 февраля правительство России по поручению президента Владимира Путина подготовило предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам. Напомним, в соответствии с принятыми летом поправками к Конституции индексация пенсий должна проводиться «не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».