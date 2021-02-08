Уральский полпред встретится с руководителями силовых ведомств Тюменской области

Сегодня полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев приедет в Тюмень. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства.

В ходе рабочей поездки господин Якушев проведет совещание с руководителями правоохранительных органов Тюменской области, а также встретится с губернатором Александром Моором. «На встречах будут обсуждаться вопросы занятости населения и ситуация с COVID-19»,— сообщили в полпредстве.

Ранее Владимир Якушев приезжал с двухдневными визитами в Курганскую и Челябинскую области. Во ходе рабочих поездок полпред посещал социальные и промышленные объекты, а также обсуждал с главами регионов ситуации на рынке труда и с заболеванием коронавирусной инфекцией.