В России за сутки выявили 16 тыс. заразившихся коронавирусом

В России за последние сутки зарегистрировано 16 048 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 3,48% меньше, чем накануне (16 627; рекорд — 29 935 24 декабря). Общее число заражений достигло 3 967 281.
Регионы с наибольшим числом заражений коронавирусом за сутки:
- Москва — 2028 (всего — 943 724);
- Санкт-Петербург — 1175 (344 815);
- Московская область — 923 (199 291);
- Нижегородская область — 469 (87 725);
- Воронежская область — 370 (60 810).
За последние сутки умерли 432 человека. Это на 13,08% меньше, чем днем ранее (497; рекорд — 635 24 декабря). Число смертей за все время достигло 76 661. За последние сутки выздоровели 19 884 человека, всего — 3 456 210.
Регионы с наибольшим числом смертей от коронавируса за сутки:
- Москва — 64 (всего — 13 896);
- Санкт-Петербург — 39 (10 081);
- Московская область — 33 (4004);
- Краснодарский край — 17 (1594);
- Красноярский край — 15 (2499).
Россия находится на пятом месте по числу заражений в мире. Первые четыре строчки занимают США (26,8 млн), Индия (10,8 млн), Бразилия (9,5 млн) и Великобритания (3,9 млн). По числу смертей Россия занимает восьмое место.
Об отношении россиян к вакцинации — в материале “Ъ” «От прививки станет всем страшней».