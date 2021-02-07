В России за сутки выявили 16 тыс. заразившихся коронавирусом

В России за последние сутки зарегистрировано 16 048 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 3,48% меньше, чем накануне (16 627; рекорд — 29 935 24 декабря). Общее число заражений достигло 3 967 281.

Регионы с наибольшим числом заражений коронавирусом за сутки:

Москва — 2028 (всего — 943 724);

Санкт-Петербург — 1175 (344 815);

Московская область — 923 (199 291);

Нижегородская область — 469 (87 725);

Воронежская область — 370 (60 810).

За последние сутки умерли 432 человека. Это на 13,08% меньше, чем днем ранее (497; рекорд — 635 24 декабря). Число смертей за все время достигло 76 661. За последние сутки выздоровели 19 884 человека, всего — 3 456 210.

Регионы с наибольшим числом смертей от коронавируса за сутки:

Москва — 64 (всего — 13 896);

Санкт-Петербург — 39 (10 081);

Московская область — 33 (4004);

Краснодарский край — 17 (1594);

Красноярский край — 15 (2499).

Россия находится на пятом месте по числу заражений в мире. Первые четыре строчки занимают США (26,8 млн), Индия (10,8 млн), Бразилия (9,5 млн) и Великобритания (3,9 млн). По числу смертей Россия занимает восьмое место.

Об отношении россиян к вакцинации — в материале “Ъ” «От прививки станет всем страшней».