Сегодня исполняется 65 лет заместителю председателя правительства РФ — полпреду президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу

Его поздравляет председатель правления ПАО НОВАТЭК Леонид Михельсон:

— Уважаемый Юрий Петрович! Примите самые теплые поздравления по случаю Вашего юбилея! Сегодня Вы решаете масштабные государственные задачи по развитию Арктики и дальневосточных регионов, что позволяет нам и нашим коллегам реализовывать амбициозные проекты, направленные в том числе на увеличение доли российского газа на мировом рынке. Особое внимание Вы уделяете развитию Северного морского пути, обеспечивая ключевые преимущества России в Арктике, решая вопросы обеспечения национальной безопасности и экономического роста. Уверен, что наше эффективное взаимодействие продолжится и дальше на благо развития стратегически важных регионов. От всей души желаю Вам профессиональных успехов в Вашей непростой, но столь важной для страны работе, а также воплощения в жизнь всех планов и идей. Крепкого здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!

Рустам Минниханов Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сегодня исполняется 64 года президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову

Его поздравляет гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин:

— Уважаемый Рустам Нургалиевич! Примите искренние поздравления с днем рождения! Успех региона всегда зависит от профессионализма и авторитета руководителя. Нам повезло с президентом. Татарстан — территория, устремленная в будущее, синоним успешности, верности традициям, уверенности в завтрашнем дне. И в своем стремлении быть лидером Татарстан похож на своего президента. Камазовцы ощущают ответственность за республику и ее дальнейшее развитие. Чувствуя Вашу поддержку, КамАЗ продолжит движение вперед, внося вклад в экономику, поддерживая имидж Татарстана как республики больших возможностей, региона социального и экономического благополучия.

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