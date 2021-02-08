Минздрав изменил способы лечения и профилактики коронавируса

Минздрав РФ обновил временные методические рекомендации по лечению больных COVID-19. Из десятой версии рекомендаций был исключен препарат азитромицин как один из пригодных к назначению при заражении коронавирусом.

«Список возможных к назначению лекарственных средств для лечения COVID-19 у взрослых: фавипиравир, ремдесивир, гидроксихлорохин, рекомбинантный ИФН , умифеновир»,— указано в опубликованных на сайте Минздрава рекомендациях (.pdf).

Министерство также расширило список вакцин, применяющихся для профилактики COVID-19. В прежней редакции документа Минздрав рекомендовал медицинским работникам прививать только оригинальной версией вакцины «Спутник V» центра имени Гамалеи («Гам-КОВИД-Вак»). В новую редакцию добавлен сухой вариант этой же вакцины («Гам-КОВИД-Вак-Лио»), а также «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».