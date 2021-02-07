«Открытая лабораторная» в День российской науки пройдет онлайн

В День российской науки, 8 февраля, пройдет пятая по счету международная просветительская акция «Открытая лабораторная». В ходе акции каждый желающий может проверить свои знания по физике, астрономии, биологии, химии и технологиям.

«В этот раз "Открытая лабораторная" по понятной причине пройдет онлайн,— говорит организатор акции, директор АНО "Лаборатория просветительских проектов" Евгений Насыров.— Она приурочена к объявленному Году науки и технологий. Как обычно, ведущие ученые и популяризаторы страны подготовили вопросы специально для нашей акции».

Онлайн-трансляция всероссийской проверки знаний будет идти из НИТУ МИСиС и начнется в 17:30 по московскому времени на сайте акции openlaba.com. Ведущими акции станут астрофизик, доктор физико-математических наук и членкор РАН Юрий Ковалев, а также руководитель научно-образовательного центра биомедицинской инженерии НИТУ МИСиС Федор Сенатов.

Проект «Открытая лабораторная» существует с 2017 года. Тогда акция прошла в 37 городах России и 3 странах. В 2020 году акция прошла уже в 40 странах мира, в ней участвовали более 125 тыс. человек офлайн и онлайн. Проект был награжден премией «За верность науке» как самая массовая однодневная научно-популярная акция в мире. «Мы поддерживаем "Лабу" с самого начала и уже не в первый раз становимся центральной площадкой»,— говорит первый проректор НИТУ МИСиС Сергей Салихов.