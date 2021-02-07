В Конго выявлен новый случай заболевания лихорадкой Эбола

Новый случай заболевания лихорадкой Эбола выявлен на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Заразившаяся женщина умерла, сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Случай заражения был выявлен 1 февраля в районе Бьена округа Бутембо в провинции Северное Киву. В больницу обратилась жена фермера с симптомами лихорадки Эбола. Анализы подтвердили заболевание. Женщина умерла 3 февраля.

В район направилась бригада специалистов, в известность поставлены соответствующие службы ВОЗ. Данных о других случаях заражения в районе Бьена нет.

Первый случай заболевания вирусом Эбола был зарегистрирован в ДРК в 1976 году. Самая крупная вспышка произошла в 2014–2016 годах в Западной Африке. Она унесла жизни больше 11 тыс. человек. Последняя вспышка вируса Эбола завершилась в ДРК 18 ноября 2020 года. С июня заразились 130 человек, умерли 55 человек.