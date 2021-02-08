Расцвет зеленых облигаций

В мире на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) приходится половина привлекаемых за счет проектного финансирования средств (более $600 млрд из $1,2 трлн), но в РФ этот сегмент рынка только начинает формироваться, отмечают аналитики рейтингового агентства АКРА. Развивающиеся страны заметно отстают по числу проектов (по сравнению с развитыми в них выше доли вложений в добычу, ископаемое топливо и транспорт), но к 2019 году доля ВИЭ и здесь достигла 44% общего объема проектного финансирования по сравнению с 20% в 2010-м (такие заимствования предполагают покрытие долга посредством реализации отдельного проекта, а не работы компании целиком).

В Европе снижение процентных ставок совпало по времени с ростом интереса инфраструктурных фондов к активам в возобновляемой энергетике — этому способствовало введение новых режимов субсидирования (компании получают гарантии на возврат вложенных в проект инвестиций и получение прибыли на 10–25 лет за счет зеленых тарифов). Инвесторы также стали искать новые способы вложений из-за усиления конкуренции на рынке ГЧП, отмечают авторы доклада. Банкам, в свою очередь, стало выгодно рефинансировать долгосрочные инвестиционные кредиты за счет облигаций (в Европе именно банки исторически являлись основными кредиторами инфраструктурных проектов).

В мире рынок зеленых облигаций стал активно развиваться после 2015 года, в РФ же только в последние два года — на конец 2020 года было зарегистрировано 16 выпусков таких облигаций шести эмитентов, суммарно на 186 млрд руб. (в формате проектного финансирования был размещен один выпуск). Но в рейтинговом агентстве полагают, что снижение ставки ЦБ и поддержка государства в виде долгосрочных договоров на поставку мощности на срок 15 лет с фиксированной доходностью 12–14% позволит привлечь в сектор новых инвесторов.

Для проектного финансирования больше подходят солнечные электростанции — это типовое оборудование и сами проекты легче просчитываются (проекты в ветроэнергетике являются более сложными), полагают в агентстве. Сейчас на российском рынке работают две крупные компании — «Хевел» и «Солар Системс», суммарно они обеспечивают 1,5 ГВт генерации при объеме инвестиций в 150 млрд руб. В виде облигаций могут быть размещены займы на 115 млрд руб., оценивают в АКРА.

Татьяна Едовина