Правозащитники сообщили о задержании 870 белорусов в январе по политическим мотивам

В январе в Белоруссии по политическим мотивам задержаны 873 человека, сообщает правозащитный центр «Весна». Среди них 390 женщин и 475 мужчин, а также 6 несовершеннолетних.

«В первом месяце 2021 года было вынесено не менее 489 постановлений суда в отношении участников протестов. Арестом наказано 304 человека, штрафом — 137, 2 — арестом и штрафом, 40 протоколов отправлено на доработку, и только 6 административных дел прекращено»,— говорится в сообщении центра.

Белорусская оппозиция объявила, что 7 февраля станет Международным днем солидарности с Белоруссией, в этот день пройдет полгода с начала массовых протестов в стране. Представители оппозиции призывают 11 и 12 февраля «брать отгулы» и выходить на протесты.

Подробнее о планах оппозиции — в материале “Ъ” «Белорусская оппозиция берет отгулы».