На прошлой неделе светская жизнь была, прежде всего, культурной. Кирилл Серебренников отметил восьмой день рождения «Гоголь-центра» (ГЦ) так, что все сразу догадались — это в последний раз. Притом что об уходе с поста худрука ни господин Серебренников, ни другие участники концерта и слова не сказали. Вечер он вел сообща с Алексеем Аграновичем. Забегая вперед, скажем, что именно господина Аграновича в кулуарах называют возможным следующим худруком ГЦ — в том случае, если департамент культуры Москвы возьмет курс на сохранение театра в его нынешнем виде. Но, когда вечеринка только начиналась, гости об этом особо не думали. Серебренников вспоминал, что хорошего случалось в разные годы 2 февраля. Например, родился Валерий Чкалов, стал президентом Чехии Вацлав Гавел... В пандан ему господин Агранович напомнил, что в тот же день был расстрелян Всеволод Мейерхольд. «Ну и сегодняшний вечер тоже подкинул…» — прокомментировал он замену условного срока Алексея Навального на реальный. Для театра, который принято обвинять во всех грехах либерализма, реакция господина Аграновича на случившееся была максимально деликатной.

Как и в прошлые годы, сотрудники театра получали награды — специальный значок производства ювелиров Gourji. По условию получить его можно лишь раз в жизни — но зато шанс есть у всех категорий театральных граждан, а не только членов труппы. Но в этот раз серебряные значки получали и люди извне — например, директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов. За спектакль «Горбачев» значков удостоились Евгений Миронов и Чулпан Хаматова. В благодарственном слове господин Миронов — тоже худрук — поначалу посетовал на крайне неудобные кресла в ГЦ. Но завершил речь словами о том, как прекрасен «Гоголь-центр», его спектакли и праздник: «Так бы все и продолжалось!» Вот тут и стало ясно, что нет, не продолжится — и кому, как не господину Миронову, об этом знать.

В финале господин Серебренников подвел итоги даже не восьми, а, включая ремонт, восьми с половиной лет работы театра: «За восемь с половиной лет можно обзавестись влиятельными образованными и богатыми друзьями. Можно заполучить влиятельных и мстительных врагов… За восемь с половиной лет мы возмужали, но не стали душнилами и старыми мудаками…» Определенно за эти восемь с половиной лет Кирилл Серебренников поднаторел и в жанре последнего слова.

Магия Ренаты Литвиновой и ее «Северного ветра» растопила лед во всех ответственных сердцах, что позволило провести премьеру в кинотеатре «Художественный» — а ведь его официальное открытие уже который месяц откладывается. Но госпоже Литвиновой, вероятно, было крайне важно показать новый фильм именно здесь. Даже не из соображений престижа, а потому что ее предыдущий полный метр «Последняя сказка Риты» был впервые перед прокатом показан тут — еще до реконструкции, в октябре 2012 года. А госпожа Литвинова, как известно, старается не рвать важные для нее нити и связи. Это было видно и по взволнованному лицу ее бывшего супруга, бизнесмена Леонида Добровского. Кроме него на премьере присутствовали, кажется, вообще все, хотя госпожа Литвинова сетовала, что из-за шахматной рассадки «слишком многие остались за бортом». Уже на этой неделе «Художественный» еще раз в репетиционном режиме откроет двери, чтобы показать, в рамках дня рождения «Клуба 418», документальный фильм «Крепость» об Алексее Кудрине. А там и дата официального открытия появится.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”