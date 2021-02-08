Сегодня исполняется 57 лет президенту, председателю правления ПАО «Сбербанк России» Герману Грефу

Его поздравляет президент Московского международного Дома музыки, дирижер и скрипач, артист мира ЮНЕСКО Владимир Спиваков:

— Дорогой друг Герман Оскарович, с днем рождения! Все знают Вас как крупного государственного деятеля. Но деятели бывают разные. Есть те, кто видит своей целью консервацию страны и общества, а есть те, кто реформирует их и через реформы, часто болезненные, редко дающие быстрый результат, изменяют жизнь к лучшему. Этот путь гораздо труднее и чреват многими опасностями и неприятностями, включая непонимание и неприятие реформ значительной частью общества. Но Вы по своей природе борец, и это вызывает уважение. Поэтому я считаю Вас выдающимся реформатором такого же масштаба, каким на рубеже XIX–XX веков был граф Сергей Юльевич Витте. Желаю Вам, дорогой Герман Оскарович, крепкого здоровья, сил и удачи в изменении нашей жизни к лучшему. Дружески Ваш!

Поздравления передает президент—председатель правления банка ВТБ Андрей Костин:

— Дорогой Герман Оскарович! Прими самые добрые поздравления по случаю твоего дня рождения! Без малого полтора десятилетия ты возглавляешь «Сбер», который под твоим руководством прошел через масштабные преобразования и стал признанным флагманом российской инновационной экономики. Твоя творческая неуспокоенность, стремление всегда быть на шаг впереди, открытость смелым идеям почти легендарны. Ты побуждаешь все российское банковское сообщество (а с некоторых пор и не только его) жить как в сказке об Алисе, когда «нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее»! Здоровья, благополучия и новых успехов!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»