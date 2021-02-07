Из-за снегопада на Кубани задерживаются три поезда

Три поезда задерживаются в Краснодарском крае из-за дождя и мокрого снега, которые привели к налипанию снега и обледенению контактной сети. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

По данным организации, в настоящее время на станции Горячий Ключ задержаны поезд №802 Адлер – Краснодар (около 3 часов), а также пригородные поезда по отправлению из Горячего Ключа в Краснодар и Туапсе (30 минут). Пассажирам «Ласточки», которые должны продолжить путь из аэропорта и вокзала Краснодара, предоставлена возможность добраться в краевой центр автотранспортом

В СКЖД отмечают, что из-за непогоды на различных участках железной дороги Черноморского побережья в Краснодарском крае прогнозируются дальнейшие задержки поездов.

«Железнодорожники предпринимаю все меры для очистки проводов контактной сети и нормализации движения»,- добавляют в компании.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее из-за ливневого снегопада была приостановлена работа аэропорта Краснодара. В результате были задержаны 17 рейсов, два отменены, еще несколько отправлены на запасной аэродром – в Ростов-на-Дону. В штатном режиме аэропорт продолжил работу с 11:00. Отправить задержанные рейсы планировалось до 15:00.

Алексей Белянин