Из-за снегопада в аэропорту Краснодара задержаны 17 рейсов

Международный аэропорт Краснодар приостановил работу до 11:00 для ликвидации последствий ливневого снегопада. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В настоящее время задержаны 17 рейсов, еще два – в Екатеринбург и Сочи – отменены. Кроме того, четыре рейса находятся на запасном аэродроме: рейс 1106 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Шереметьево и три рейса «Азимута» были отправлены в Ростов-на-Дону.

В аэровокзальном комплексе в стерильной зоне находятся более 350 пассажиров, в общей зоне около 400 пассажиров.

«С пассажирами работают службы и представители аэропорта. Все пассажиры обеспечены напитками и горячим питанием»,- уточняют в пресс-службе аэропорта.

Всего в уборке и химической обработке территории аэродрома, взлетной полосы и рулежных дорожек задействовано 15 спецмашин.

Ливневый снегопад в Краснодаре начался утром 6 января 2021 года, он продолжался весь день, а также всю ночь. По данным мэрии города, на дорогах в усиленном режиме работали 27 единиц спецтехники, расчищавшие от снега мосты и путепроводы, магистрали с движением общественного транспорта.

Алексей Белянин