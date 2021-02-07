В Прикамье за сутки от COVID-19 скончались 10 человек

В Пермском крае за прошедшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 10 человек. Выздоровели 157 человек. Информацию об этом опубликовал Роспотребнадзор.

По данным санитарного ведомства, за прошедшие сутки выявлено 276 новых случаев заражения COVID-19. Среди них 107 мужчин и 169 женщин. Их них четверо детей, 45 человек в возрасте от 15 до 29 лет, 97 человек – от 30 до 49 лет, 62 пациента – от 50 до 64 лет и 68 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Лечение в больницах проходят 38 человек, еще 238 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Всего с начала пандемии в Прикамье выявлено 41 757 случаев COVID-19. В больницах находятся 1254 человека (в том числе 77 ИВЛ). На карантине 3 415 человек. Умерли от коронавируса 1520 человек. Выздоровели 34 691 пациент.