WP: заявления Трампа о выборах и беспорядки 6 января обошлись казне США в $519 млн

Заявления президента США Трампа о ноябрьских выборах обошлись казне США в $519 млн, подсчитала газета The Washington Post (WP). Они ввели в заблуждение миллионы американцев, подорвали веру в избирательную систему, вызвали беспорядки, и теперь налогоплательщикам приходится платить за это, пишет WP.

Расходы росли с каждым днем, поскольку правительственные учреждения на всех уровнях были вынуждены выделять средства для ответа на действия, предпринятые господином Трампом и его сторонниками. Расходы включают судебные издержки, вызванные десятками судебных исков, усиление безопасности в ответ на угрозы в адрес сотрудников избирательных участков и ремонт, необходимый после беспорядков у Капитолия. Из-за них на улицы Вашингтона вышли тысяч солдат Нацгвардии, что также стоило больших затрат.

Более $480 млн из общей суммы приходится на предполагаемые расходы вооруженных сил на развертывание войск до середины марта. При этом финансовые последствия отказа президента признать выборы, вероятно, намного выше, чем то, что было задокументировано до сих пор, и истинные затраты могут остаться неизвестными, сообщает WP.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий в тот момент, когда Конгресс утверждал победу Джо Байдена на президентских выборах. Заседание было прервано, однако 7 января конгрессмены утвердили победу господина Байдена.

Что сказал Дональд Трамп после разгрома Капитолия — в публикации “Ъ” «"Я сражался за американскую демократию"».