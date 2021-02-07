В Перми стартует второй этап тестирования бескондукторной оплаты проезда

С 8 февраля в Перми начинается второй этап тестового режима бескондукторной оплаты проезда. Как сообщает администрация Перми, в автобусах №4 и №80, а также в трамвае №6 кондукторы перестанут осуществлять сбор оплаты проезда. Оплатить проезд можно через стационарные валидаторы в салоне автобуса или трамвая и у водителя во время остановок. При этом кондукторы будут находиться в салоне автобуса для консультирования и помощи пассажирам.

«Пермь продолжает последовательно совершенствовать работу городского пассажирского транспорта и как многие другие города, тестирует бескондукторную систему. Тестовый режим нужен для того, чтобы выявить все проблемные места: как технические, так и экономические. Это позволит оценить возможность перехода на бескондукторную систему на основании реальных показателей», – отметил начальник городского департамента транспорта Перми Анатолий Путин.

Ранее, с 1 февраля сбор оплаты без участия кондуктора в тестовом режиме был запущен на двух автобусных и одном трамвайном маршрутах.