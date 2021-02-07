Глава ЕЦБ ожидает начала восстановления экономики летом 2021 года

Экономика еврозоны, пострадавшая от пандемии коронавируса, будет восстанавливаться начиная с середины 2021 года, ожидает глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Она отметила, что темпы роста будут зависеть от вакцинации и экономической реакции властей на ситуацию в сфере здравоохранения.

«Мы уверены, что 2021 год будет годом восстановления. Восстановление экономики было отложено, но не провалено. Очевидно, что люди не терпят дождаться его»,— сказала госпожа Лагард в интервью Le Journal du Dimanche (перевод Bloomberg). По ее ожиданиям, годовой рост реального ВВП еврозоны в 2021 году будет на уровне 4% или чуть ниже, что значительно лучше, чем его падение на 6,8% в 2020 году.

Госпожа Лагард предупредила, что после пандемии коронавируса европейским экономикам придется «учиться, как вновь функционировать без помощи исключительных мер, представленных из-за кризиса». В частности, она призвала постепенно и гибко сворачивать программы господдержки и «не повторять ошибок прошлого, одновременно отменяя фискальную и монетарную поддержки».

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