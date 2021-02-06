Сербия выдала РФ бывшего топ-менеджера банка «Евростандарт» по делу о хищении 300 млн рублей

Сербия экстрадировала в Россию бывшую исполняющую обязанности зампреда правления банка «Евростандарт» Дарью Гнездич, сообщила Генпрокуратура РФ. По версии следствия, госпожа Гнездич и ее экс-советник Олег Олдман похитили из хранилища банка перед самым отзывом у него лицензии более 295 млн руб.

«В октябре 2020 года в связи с установлением ее местонахождения на территории Сербии Генеральная прокуратура РФ направила зарубежным коллегам запрос о ее выдаче, который был удовлетворен»,— говорится в сообщении ведомства (цитата по «Интерфаксу»).

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено 24 ноября 2017 года. Как утверждает следствие, Дарья Гнездич с соучастником похитили из хранилища $5 млн, которые накануне были куплены за 295 млн руб. в Глобэксбанке. В декабре 2019 года Тверской райсуд Москвы заочно арестовал скрывшуюся за рубежом госпожу Гнездич.

О деле — в материале “Ъ” «Банкиры унесли последние миллионы».