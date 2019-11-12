Банкиры унесли последние миллионы

Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бывшего и. о. председателя правления банка «Европейский стандарт» Дарью Гнездич и ее экс-советника Олега Олдмана. Они обвиняется в хищении из хранилища кредитного учреждения перед самым отзывом у него лицензии более 295 млн руб. По версии следствия, преступление фигуранты совершили в сговоре с предшественницей госпожи Гнездич Натальей Важнаткиной, определенной под домашний арест.

С ходатайством об аресте Дарьи Гнездич и Олега Олдмана в Тверской райсуд обратилось ГСУ ГУ МВД России по Москве. Помимо стандартных аргументов о необходимости ареста следователь сообщил, что оба фигуранта скрылись и объявлены в розыск. Доводы защиты, просившей ограничиться в отношении господ Гнездич и Олдмана менее строгой мерой пресечения, суд счел неубедительными. Адвокат Дарьи Гнездич Олег Дубинин «применение ареста к матери троих детей» назвал чрезмерно суровой мерой. К тому же, по его словам, ходатайство следователя не мотивировано должным образом. «В частности, из представленных суду материалов неясно, какие меры применялись для розыска госпожи Гнездич и применялись ли вообще»,— заявил “Ъ” господин Дубинин. Получить комментарии адвоката Олега Олдмана вчера не удалось.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено 24 ноября 2017 года.

В этот день в офис «Евростандарта» (ул. Солянка, 13/3) прибыла инспекционная проверка из Центробанка. Она-то и выявила полное отсутствие в хранилище денежных средств.

Кроме того, ревизия обнаружила крупную недостачу и в кассах банка. По бумагам там должно было находиться более 160 млн руб., а по факту оказалась лишь 21 тыс. Изначально в дежурную часть отдела МВД России по Таганскому району из «Евростандарта» поступило заявление о краже. Находившаяся на своем рабочем месте и. о. председателя правления этого кредитного учреждения Дарья Гнездич (занимала эту должность с 11 декабря 2017-го по 11 января 2018 года) сообщила прибывшей следственно-оперативной группе, что деньги из хранилища пропали в ночь с 23 на 24 ноября. По ее словам, там находилось $5 млн, которые накануне были куплены за 295 млн руб. в Глобэксбанке.

Впрочем, полицейские никаких следов взлома хранилища не обнаружили. По некоторым данным, не помогли и камеры видеонаблюдения, которые в тот день якобы не работали. В итоге следствие сделало вывод о возможной причастности к хищению «материально ответственных лиц банка», а уголовное дело возбудили по факту не кражи (ст. 158 УК РФ), а мошенничества.

Предположения следователей о том, что деньги из банка украли его же сотрудники, усилились довольно быстро. Как оказалось, руководство «Евростандарта» прекрасно знало о том, что со дня на день кредитное учреждение лишится лицензии, и, по версии сыщиков, решило в прямом смысле слова вынести из банка последние деньги. 4 декабря 2017 года у «Евростандарта» Центробанк действительно отозвал лицензию в связи с тем, что бизнес этой структуры был «ориентирован на проведение теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России». Своим кредиторам финансовое учреждение задолжало 1,44 млрд руб. В феврале 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк «Евростандарт» банкротом.

В течение почти двух лет в этом уголовном деле, которое практически сразу передали в столичный полицейский главк, были лишь свидетели.

В их числе и занимавшая с 27 января по 10 декабря 2017 года должность и. о. председателя правления банка «Евростандарт» Наталья Важнаткина. Ее первую и задержали в июле 2019 года. По ходатайству следствия суд поместил Наталью Важнаткину под домашний арест. Защита госпожи Важнаткиной настаивает на ее непричастности к инкриминируемому преступлению, а постановление следователя о привлечении в качестве обвиняемой называет незаконным в связи с отсутствием доказательств. Сама Наталья Важнаткина, по данным “Ъ”, уверяет, что «о преступной деятельности третьих лиц осведомлена не была и умысел на хищение денежных средств у нее отсутствовал».

По некоторым данным, лишь недавно у следствия появились доказательства причастности к хищению денег из «Евростандарта» предшественницы Дарьи Гнездич госпожи Важнаткиной и ее бывшего советника Олега Олдмана. Впрочем, оба фигуранта успели скрыться и объявлены в розыск.

Отметим также, что по факту пропажи из кассы банка более 160 млн руб. в феврале 2018 года ГСУ ГУ МВД России по Москве было возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Мошенничество». В ходе расследования выяснилось, что эта сумма из «Евростандарта» исчезла под видом инкассации. На причастность к совершению этого преступления также проверяются господа Важнаткина, Гнездич и Олдман и их предполагаемые сообщники.

Олег Рубникович