Самолет Москвы – Магнитогорск совершил экстренную посадку из-за трещин в лобовом стекле

В аэропорту Нижнего Новгорода «Стригино» совершил вынужденную посадку самолет, летевший из Москвы в Магнитогорск. Причиной стала трещина в лобовом стекле воздушного судна, сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел около 5 часов утра 6 февраля. На самолете Embraer 190 авиакомпании «Икар» находился 61 пассажир – 58 взрослых и трое детей. Всех отправили в Магнитогорск другим рейсом. Следователи выясняют обстоятельства и причины происшествия.