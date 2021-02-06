Fitch оценило риски протестов в России для бюджета

Рейтинговое агентство Fitch считает, что акции в поддержку Алексея Навального могут повлиять на бюджет и на формирование конституционного большинства в Госдуме после выборов 2021 года. Вместе с тем агентство сохранило рейтинг России на уровне BBB.

«Протесты из-за ареста Навального становятся более масштабными, есть риск дальнейших социальных волнений. Хотя в краткосрочной перспективе это не угрожает стабильности правительства, по нашему мнению, это может привести к осложнению задачи по обеспечению конституционного большинства на выборах в Госдуму ... и может привести к несколько меньшей бюджетной консолидации, чем прогнозировалось»,— говорится в сообщении Fitch.

Агентство оценивает давление рисков санкций на рейтинг России как высокое. Вместе с тем Fitch не ожидает новых санкций США в ближайшее время, потому что команде президента Джо Байдена нужно время для формирования политики. Решение суда по замене условного срока господину Навальному на реальный «несколько повысили вероятность адресных санкций ЕС».

Алексея Навального задержали при возвращения из Германии. После этого прошел суд о замене ему условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Он проведет в колонии два года и восемь месяцев. Из-за ареста и решения суда по всей России прошли несогласованные акции протеста. Всего, по информации «ОВД-Инфо», были задержаны больше 11 тыс. человек.

Как страны Запада отреагировали на решение суда по делу Алексея Навального,— в материале “Ъ” «Ветер западный, проверенный».