На Кубани осудили экс-офицера Росгвардии за хищение 28 млн рублей

Краснодарский гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника службы горючего и смазочных материалов авиационной части Росгвардии к четырем с половиной годам лишения свободы условно за хищение горюче-смазочных материалов (ГСМ) на сумму 28 млн рублей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

По данным военной прокуратуры, он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение охраняемых законом интересов государства).

Установлено, что на протяжении 2,5 лет (с февраля 2017 года по сентябрь 2019 года) обвиняемый в составе ОПГ списывал с учета воинской части авиационное топливо, которое сбывал сторонним организациям.

Исковые требования о возмещении причиненного государству ущерба удовлетворены. Уголовные дела в отношении остальных участников преступной группы выделены в отдельные производства. Приговор в законную силу не вступил.

Наталья Решетняк