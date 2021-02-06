Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая

Наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мохаммед бин Рашид аль Мактум принял основателя и главу Telegram Павла Дурова. В ходе встречи они обсудили развитие бизнеса, в том числе за пределами Дубая.

Telegram со штаб-квартирой в Дубае оценивается более чем в $20 млрд. Мессенджером пользуются более 570 млн человек, из них 100 млн присоединились к Telegram в январе.

«Способность Дубая обеспечить производственную среду, ориентированную на рост для технологических стартапов, подтверждается тем фактом, что некоторые самые успешные цифровые компании мира, такие как Telegram, решили управлять своими предприятиями за пределами эмирата. Мы продолжаем приветствовать талантливых людей и их идеи в Дубае, который предлагает благоприятную экосистему для развития»,— заявил шейх Хамдан. Господин Дуров выразил принцу признательность за отношение к технологическому сообществу, которое сыграло важную роль в стимулировании роста, инноваций и предпринимательства в технологическом секторе далеко за пределами Дубая.

В 2020 году Telegram вошел в десятку самых скачиваемых и популярных приложений в мире. Ожидается, что к 2022 году у него будет 1 млрд пользователей в месяц.

О популярности сервиса читайте в приложении “Ъ FM” «Пользователи мигрируют в Telegram».